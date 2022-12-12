Миллер (Томашевская) Леонтина-Маргарита Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.09.1889
Рождение ребёнка
09.01.1893
Отец ребёнка: Миллер Логин Бернгардович (Борисович)
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно