Миллер (Томашевская) Леонтина-Маргарита Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллер (Томашевская) Леонтина-Маргарита Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.09.1889

Муж: Миллер Логин Бернгардович (Борисович)

Рождение ребёнка
09.01.1893

Сын: Миллер Борис Людвигович

Отец ребёнка: Миллер Логин Бернгардович (Борисович)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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