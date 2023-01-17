Миллер Борис Людвигович
Место рождения
Дата рождения09.01.1893
Дата смерти29.12.1964
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1893
Бракосочетание
1920
Жена: Бьюкенен Ноэлина Глэдис
г. Сидней, Австралийский союз
Рождение ребёнка
1925
Сын: Миллер Луиз
Мать ребёнка: Бьюкенен Ноэлина Глэдис
Рождение ребёнка
1928
Сын: Миллер Джон
Мать ребёнка: Бьюкенен Ноэлина Глэдис
Рождение ребёнка
1933
Сын: Миллер Николас
Мать ребёнка: Бьюкенен Ноэлина Глэдис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миллер Мэйл
Мать ребёнка: Бьюкенен Ноэлина Глэдис
Смерть
29.12.1964
г. Сидней, Австралийский союз