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Миллер Борис Людвигович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.01.1893

Дата смерти

29.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1893

Отец: Миллер Логин Бернгардович (Борисович)

Мать: Миллер Леонтина-Маргарита Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1920

Жена: Бьюкенен Ноэлина Глэдис

г. Сидней, Австралийский союз
Рождение ребёнка
1925

Сын: Миллер Луиз

Мать ребёнка: Бьюкенен Ноэлина Глэдис

Рождение ребёнка
1928

Сын: Миллер Джон

Мать ребёнка: Бьюкенен Ноэлина Глэдис

Рождение ребёнка
1933

Сын: Миллер Николас

Мать ребёнка: Бьюкенен Ноэлина Глэдис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миллер Мэйл

Мать ребёнка: Бьюкенен Ноэлина Глэдис

Смерть
29.12.1964
г. Сидней, Австралийский союз
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