Корф (Миллер) София Борисовна
Место рождения
Дата рождения11.08.1856
Дата смерти12.02.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1856
Отец: Миллер Бернгард
Мать: Миллер Луиза Егоровна
Бракосочетание
08.04.1877
ЦГИА СПб 19-124-1280 кадр 433 Упр почт
Рождение ребёнка
18.02.1879
Дочь: Потоцкая София Николаевна
Отец ребёнка: Корф Николай Николаевич
Рождение ребёнка
21.11.1885
Отец ребёнка: Корф Николай Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1889
Сын: Корф Александр Николаевич
Отец ребёнка: Корф Николай Николаевич
Смерть
12.02.1925
г. Копенгаген, Датское королевство