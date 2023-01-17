Корф (Миллер) София Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корф (Миллер) София Борисовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

11.08.1856

Дата смерти

12.02.1925

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1856

Отец: Миллер Бернгард

Мать: Миллер Луиза Егоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
08.04.1877

Муж: Корф Николай Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб 19-124-1280 кадр 433 Упр почт
Рождение ребёнка
18.02.1879

Дочь: Потоцкая София Николаевна

Отец ребёнка: Корф Николай Николаевич

Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Корф Борис Николаевич

Отец ребёнка: Корф Николай Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1889

Сын: Корф Александр Николаевич

Отец ребёнка: Корф Николай Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.02.1925
г. Копенгаген, Датское королевство
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