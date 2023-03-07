Корф Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1853
Дата смерти08.02.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.04.1877
Жена: Корф София Борисовна
ЦГИА СПб 19-124-1280 кадр 433 Упр почт
Рождение ребёнка
18.02.1879
Дочь: Потоцкая София Николаевна
Мать ребёнка: Корф София Борисовна
Рождение ребёнка
21.11.1885
Мать ребёнка: Корф София Борисовна
Рождение ребёнка
05.11.1889
Сын: Корф Александр Николаевич
Мать ребёнка: Корф София Борисовна
Смерть
08.02.1917