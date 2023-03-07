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Корф Николай Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.02.1853

Дата смерти

08.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
08.04.1877

Жена: Корф София Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб 19-124-1280 кадр 433 Упр почт
Рождение ребёнка
18.02.1879

Дочь: Потоцкая София Николаевна

Мать ребёнка: Корф София Борисовна

Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Корф Борис Николаевич

Мать ребёнка: Корф София Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1889

Сын: Корф Александр Николаевич

Мать ребёнка: Корф София Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.02.1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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