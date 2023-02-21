Протасова (Бунина) Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти12.02.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Бунин Афанасий Иванович
Мать: Бунина Мария Григорьевна
Бракосочетание
13.04.1792
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мойер Мария Андреевна
Отец ребёнка: Протасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1795
Дочь: Воейкова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Протасов Андрей Иванович
Смерть
12.02.1848