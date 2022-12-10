Протасова (Бунина) Екатерина Афанасьевна 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Протасова (Бунина) Екатерина Афанасьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1771

умерла 12.02.1848

Отец
Бунин Афанасий Иванович1716 г.р.
Мать
Бунина (Безобразова) Мария Григорьевна1728 г.р.
Супруги
Протасов Андрей Иванович1759 г.р.
Дети
Мойер (Протасова) Мария Андреевна1793 г.р.
Воейкова (Протасова) Александра Андреевна20.08.1795 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Бунин Афанасий Иванович

Мать: Бунина (Безобразова) Мария Григорьевна

Бракосочетание
13.04.1792

Муж: Протасов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мойер (Протасова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Протасов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1795

Дочь: Воейкова (Протасова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Протасов Андрей Иванович

Смерть
12.02.1848

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