Протасова (Бунина) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Бунина) Екатерина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

12.02.1848

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Бунин Афанасий Иванович

Мать: Бунина Мария Григорьевна

Бракосочетание
13.04.1792

Муж: Протасов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мойер Мария Андреевна

Отец ребёнка: Протасов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1795

Дочь: Воейкова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Протасов Андрей Иванович

Смерть
12.02.1848
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