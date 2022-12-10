Протасова (Бунина) Екатерина Афанасьевна
женский, родилась 1771
умерла 12.02.1848
ОтецБунин Афанасий Иванович1716 г.р.
МатьБунина (Безобразова) Мария Григорьевна1728 г.р.
Супруги
Протасов Андрей Иванович1759 г.р.
Дети
Мойер (Протасова) Мария Андреевна1793 г.р.
Воейкова (Протасова) Александра Андреевна20.08.1795 г.р.
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Рождение
1771
Бракосочетание
13.04.1792
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мойер (Протасова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Протасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1795
Дочь: Воейкова (Протасова) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Протасов Андрей Иванович
Смерть
12.02.1848