Воейкова (Протасова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1795
Дата смерти14.02.1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1795
Бракосочетание
19.07.1814
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Воейкова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
14.10.1817
Дочь: Воейкова Александра Александровна
Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
16.07.1822
Сын: Воейков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
11.06.1828
Дочь: Бреверн Де Лагарди Мария Александровна
Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович
Смерть
14.02.1829