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Воейкова (Протасова) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1795

Дата смерти

14.02.1829

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1795

Отец: Протасов Андрей Иванович

Мать: Протасова Екатерина Афанасьевна

Бракосочетание
19.07.1814

Муж: Воейков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Воейкова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
14.10.1817

Дочь: Воейкова Александра Александровна

Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
16.07.1822

Сын: Воейков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
11.06.1828

Дочь: Бреверн Де Лагарди Мария Александровна

Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович

Смерть
14.02.1829
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