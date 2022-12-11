Воейкова (Протасова) Александра Андреевна
женский, родилась 20.08.1795
умерла 14.02.1829
ОтецПротасов Андрей Иванович1759 г.р.
МатьПротасова (Бунина) Екатерина Афанасьевна1771 г.р.
Супруги
Воейков Александр Фёдорович30.08.1778 г.р.
Дети
Воейкова Екатерина Александровна1815 г.р.
Воейкова Александра Александровна14.10.1817 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1795
Бракосочетание
19.07.1814
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Воейкова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
14.10.1817
Дочь: Воейкова Александра Александровна
Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
16.07.1822
Сын: Воейков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
11.06.1828
Дочь: Бреверн Де Лагарди (Воейкова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович
Смерть
14.02.1829