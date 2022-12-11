Воейкова (Протасова) Александра Андреевна 20.08.1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воейкова (Протасова) Александра Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.08.1795

умерла 14.02.1829

Отец
Протасов Андрей Иванович1759 г.р.
Мать
Протасова (Бунина) Екатерина Афанасьевна1771 г.р.
Супруги
Воейков Александр Фёдорович30.08.1778 г.р.
Дети
Воейкова Екатерина Александровна1815 г.р.
Воейкова Александра Александровна14.10.1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1795

Отец: Протасов Андрей Иванович

Мать: Протасова (Бунина) Екатерина Афанасьевна

Бракосочетание
19.07.1814

Муж: Воейков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Воейкова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
14.10.1817

Дочь: Воейкова Александра Александровна

Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
16.07.1822

Сын: Воейков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
11.06.1828

Дочь: Бреверн Де Лагарди (Воейкова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Воейков Александр Фёдорович

Смерть
14.02.1829

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