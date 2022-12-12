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Воейков Александр Фёдорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.08.1878

Дата смерти

16.06.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.07.1814

Жена: Воейкова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Воейкова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Воейкова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
14.10.1817

Дочь: Воейкова Александра Александровна

Мать ребёнка: Воейкова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
16.07.1822

Сын: Воейков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Воейкова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
11.06.1828

Дочь: Бреверн Де Лагарди Мария Александровна

Мать ребёнка: Воейкова Александра Андреевна

Смерть
16.06.1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
30.08.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
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