Воейков Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения30.08.1878
Дата смерти16.06.1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.07.1814
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Воейкова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Воейкова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
14.10.1817
Дочь: Воейкова Александра Александровна
Мать ребёнка: Воейкова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
16.07.1822
Сын: Воейков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Воейкова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
11.06.1828
Дочь: Бреверн Де Лагарди Мария Александровна
Мать ребёнка: Воейкова Александра Андреевна
Смерть
16.06.1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
30.08.1878
Отец: не указан
Мать: не указана