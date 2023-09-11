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Воейков Фёдор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Воейков Александр Матвеевич

Мать: Воейкова Наталья Алексеевна

Бракосочетание
1768

Жена: Сенявина Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
22.06.1770

Дочь: Ласенгеснер Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Сенявина Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Полонская Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Сенявина Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
30.08.1778

Сын: Воейков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Сенявина Александра Игнатьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.08.1780

Сын: Воейков Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Сенявина Александра Игнатьевна

Смерть
1790
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