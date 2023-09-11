Воейков Фёдор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Бракосочетание
1768
Рождение ребёнка
22.06.1770
Дочь: Ласенгеснер Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Сенявина Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Полонская Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Сенявина Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
30.08.1778
Сын: Воейков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Сенявина Александра Игнатьевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.08.1780
Мать ребёнка: Сенявина Александра Игнатьевна
Смерть
1790