Бунин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиОколо 1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Бунина Феодора Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бунина Платонида Ивановна
Мать ребёнка: Бунина Феодора Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарбеева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бунина Феодора Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1761