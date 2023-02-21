Бунин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Около 1761

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Бунин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Бунина Феодора Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунина Платонида Ивановна

Мать ребёнка: Бунина Феодора Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарбеева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бунина Феодора Богдановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунина Феодора Богдановна

Смерть
Около 1761
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