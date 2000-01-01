Бунина (Римская-Корсакова) Феодора Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина (Римская-Корсакова) Феодора Богдановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Богдан Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Бунин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Бунин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунина Платонида Ивановна

Отец ребёнка: Бунин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарбеева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бунин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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