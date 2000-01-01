Бунина (Римская-Корсакова) Феодора Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Римский-Корсаков Богдан Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Бунин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бунина Платонида Ивановна
Отец ребёнка: Бунин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарбеева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бунин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно