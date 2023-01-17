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Еленевский Сергей Семенович

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

04.04.1881

Дата смерти

03.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1881

Отец: Еленевский Семен Самуилович

Мать: Еленевская Анна Михайловна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.11.1925

Сын: Еленевский Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Еленевская Елена Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
15.08.1948

Жена: Зоя Михайловна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Еленевская Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.1977
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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