Еленевский Сергей Семенович
Место рождения
Дата рождения04.04.1881
Дата смерти03.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1881
Рождение ребёнка
08.11.1925
Сын: Еленевский Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Еленевская Елена Ивановна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
15.08.1948
Жена: Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Еленевская Елена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.1977