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(Гречина) Зоя Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Якушкина Сусанна Евгеньевна

Отец ребёнка: Полюта Евгений Станиславович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Полюта Лев Евгеньевич

Отец ребёнка: Полюта Евгений Станиславович

Бракосочетание
15.08.1948

Муж: Еленевский Сергей Семенович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюта Евгений Станиславович

Смерть
После 1970
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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