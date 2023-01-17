(Гречина) Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Якушкина Сусанна Евгеньевна
Отец ребёнка: Полюта Евгений Станиславович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Полюта Евгений Станиславович
Бракосочетание
15.08.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1970