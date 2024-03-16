Гречин Михаил Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гречина Федосья Петрова
Рождение ребёнка
18.09.1886 ст.
Дочь: (Гречина) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Гречина Федосья Петрова
Рождение ребёнка
09.10.1888 ст.
Дочь: Полюта (Гречина) Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Гречина Федосья Петрова
Рождение ребёнка
25.09.1890 ст.
Дочь: Длуская (Гречина) Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Гречина Федосья Петрова
Смерть
Неизвестно