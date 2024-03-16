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Гречин Михаил Васильев

Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гречин Василий Никитин

Мать: Гречина Параскева Дмитриева

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гречина Федосья Петрова

Рождение ребёнка
18.09.1886 ст.

Дочь: (Гречина) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Гречина Федосья Петрова

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1888 ст.

Дочь: Полюта (Гречина) Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Гречина Федосья Петрова

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1890 ст.

Дочь: Длуская (Гречина) Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Гречина Федосья Петрова

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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