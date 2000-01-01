Якушкина (Полюта) Сусанна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Полюта Евгений Станиславович
Мать: Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушкин Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно