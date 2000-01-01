Якушкина (Полюта) Сусанна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушкина (Полюта) Сусанна Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Полюта Евгений Станиславович

Мать: Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушкин Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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