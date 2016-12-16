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Еленевский Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

08.11.1925

Дата смерти

16.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1925

Отец: Еленевский Сергей Семенович

Мать: Еленевская Елена Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еленевская Вероника Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еленевская Вероника Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еленевская Вероника Евгеньевна

Смерть
16.12.2016
Самара, Самара, Самарская область
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