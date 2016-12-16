Еленевский Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1925
Дата смерти16.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еленевская Вероника Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еленевская Вероника Евгеньевна
Смерть
16.12.2016
Самара, Самара, Самарская область