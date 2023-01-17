Еленевская (Смирнова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.04.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1925
Сын: Еленевский Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Еленевский Сергей Семенович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Еленевский Сергей Семенович
Смерть
Неизвестно