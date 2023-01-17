Еленевская (Смирнова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еленевская (Смирнова) Елена Ивановна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

29.04.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.11.1925

Сын: Еленевский Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Еленевский Сергей Семенович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Еленевский Сергей Семенович

Смерть
Неизвестно
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