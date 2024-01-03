(Волхонская) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1893
Дата смерти?.12.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1893
Упоминание
Неизвестно
После смерти родителей взяла брата на воспитание в свою семью.
Бракосочетание
30.01.1911
Муж: Клеперов Филипп
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: (Клеперова) Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Клеперов Филипп
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Клеперова) Мария
Отец ребёнка: Клеперов Филипп
Рождение ребёнка
12.01.1916
Сын: Клеперов Евгений Филиппович
Отец ребёнка: Клеперов Филипп
Рождение ребёнка
03.04.1918
Сын: Клеперов Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Клеперов Филипп
Рождение ребёнка
1924
Сын: Клеперов Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Клеперов Филипп
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: (Клеперова) Зоя
Отец ребёнка: Клеперов Филипп
Рождение ребёнка
13.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клеперов Филипп
Смерть
?.12.1961
Умерла от рака желудка