(Волхонская) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волхонская) Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1893

Дата смерти

?.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1893

Отец: Волхонский (Алексахин) Яков Егоров

Мать: Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова

Упоминание
Неизвестно
После смерти родителей взяла брата на воспитание в свою семью.
Бракосочетание
30.01.1911

Муж: Клеперов Филипп

Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: (Клеперова) Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Клеперов Филипп

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Клеперова) Мария

Отец ребёнка: Клеперов Филипп

Рождение ребёнка
12.01.1916

Сын: Клеперов Евгений Филиппович

Отец ребёнка: Клеперов Филипп

Рождение ребёнка
03.04.1918

Сын: Клеперов Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Клеперов Филипп

Рождение ребёнка
1924

Сын: Клеперов Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Клеперов Филипп

Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: (Клеперова) Зоя

Отец ребёнка: Клеперов Филипп

Рождение ребёнка
13.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клеперов Филипп

Смерть
?.12.1961
Умерла от рака желудка

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