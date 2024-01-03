Волхонский (Алексахин) Яков Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1871
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1871
Бракосочетание
05.11.1890
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.10.1893
Дочь: (Волхонская) Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова
Рождение ребёнка
23.05.1906
Сын: Волхонский Семён
Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова
Смерть
1913