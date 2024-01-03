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Волхонский (Алексахин) Яков Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1871

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1871

Отец: Волхонский Георгий Михайлов

Мать: Волхонский Ефросинья Никифорова

Бракосочетание
05.11.1890

Жена: Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.10.1893

Дочь: (Волхонская) Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова

Рождение ребёнка
23.05.1906

Сын: Волхонский Семён

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова

Смерть
1913

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