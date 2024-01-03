(Клеперова) Ольга Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1914
Дата смерти15.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1914
Отец: Клеперов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушин Анатолий
Отец ребёнка: Якушин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1932
Дочь: (Якушина) Зинаида
Отец ребёнка: Якушин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1934
Дочь: (Якушина) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Якушин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушин Михаил Иванович
Смерть
15.10.1987