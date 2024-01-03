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(Клеперова) Ольга Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1914

Дата смерти

15.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1914

Отец: Клеперов Филипп

Мать: (Волхонская) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушин Анатолий

Отец ребёнка: Якушин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1932

Дочь: (Якушина) Зинаида

Отец ребёнка: Якушин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1934

Дочь: (Якушина) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Якушин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушин Михаил Иванович

Смерть
15.10.1987

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