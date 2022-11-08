(Якушина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якушина) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1934

Дата смерти

08.11.2022

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1934

Отец: Якушин Михаил Иванович

Мать: (Клеперова) Ольга Филипповна

Бракосочетание
24.08.1957

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
02.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.11.2022
Москва, город федерального значения Москва

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