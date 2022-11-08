(Якушина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1934
Дата смерти08.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1934
Бракосочетание
24.08.1957
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
02.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.11.2022