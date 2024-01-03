Якушин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1910
Дата смерти24.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушин Анатолий
Мать ребёнка: (Клеперова) Ольга Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1932
Дочь: (Якушина) Зинаида
Мать ребёнка: (Клеперова) Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
23.02.1934
Дочь: (Якушина) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: (Клеперова) Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
03.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Клеперова) Ольга Филипповна
Смерть
24.09.1975