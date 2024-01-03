Якушин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушин Михаил Иванович

Якушин Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1910

Дата смерти

24.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1910

Отец: Якушин Иван Ермилович

Мать: Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушин Анатолий

Мать ребёнка: (Клеперова) Ольга Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Клеперова) Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
04.06.1932

Дочь: (Якушина) Зинаида

Мать ребёнка: (Клеперова) Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
23.02.1934

Дочь: (Якушина) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: (Клеперова) Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
03.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Клеперова) Ольга Филипповна

Смерть
24.09.1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.