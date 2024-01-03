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Якушин Иван Ермилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1888

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1888

Отец: Якушин Ермил Иванов

Мать: Якушин Анна Ивановна

Бракосочетание
09.04.1906

Жена: Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна

Городище, Богимовская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1909

Дочь: Романова (Якушина) Татьяна

Мать ребёнка: Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Якушин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
07.01.1915

Дочь: Чугунова (Якушина) Анна

Мать ребёнка: Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна

Смерть
1915

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