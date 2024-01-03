Якушин Иван Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1888
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1888
Отец: Якушин Ермил Иванов
Мать: Якушин Анна Ивановна
Бракосочетание
09.04.1906
Городище, Богимовская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1909
Дочь: Романова (Якушина) Татьяна
Мать ребёнка: Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.10.1910
Мать ребёнка: Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
07.01.1915
Дочь: Чугунова (Якушина) Анна
Мать ребёнка: Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна
Смерть
1915