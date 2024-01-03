Якушин Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушин Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бормотина (Якушина) Евдокия Ермиловна

Отец ребёнка: Якушин Ермил Иванов

Бракосочетание
21.04.1879

Муж: Якушин Ермил Иванов

Рождение ребёнка
15.09.1884

Дочь: (Якушина) Вера Ермиловна

Отец ребёнка: Якушин Ермил Иванов

Рождение ребёнка
25.09.1888

Сын: Якушин Иван Ермилович

Отец ребёнка: Якушин Ермил Иванов

Смерть
Неизвестно

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