Якушин Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бормотина (Якушина) Евдокия Ермиловна
Отец ребёнка: Якушин Ермил Иванов
Бракосочетание
21.04.1879
Муж: Якушин Ермил Иванов
Рождение ребёнка
15.09.1884
Дочь: (Якушина) Вера Ермиловна
Отец ребёнка: Якушин Ермил Иванов
Рождение ребёнка
25.09.1888
Отец ребёнка: Якушин Ермил Иванов
Смерть
Неизвестно