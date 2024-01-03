Якушин Ермил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиДо 1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Якушин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бормотина (Якушина) Евдокия Ермиловна
Мать ребёнка: Якушин Анна Ивановна
Бракосочетание
21.04.1879
Жена: Якушин Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1884
Дочь: (Якушина) Вера Ермиловна
Мать ребёнка: Якушин Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1888
Мать ребёнка: Якушин Анна Ивановна
Смерть
До 1906