Якушин Ермил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушин Ермил Иванов

Якушин Ермил Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

До 1906

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Якушин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бормотина (Якушина) Евдокия Ермиловна

Мать ребёнка: Якушин Анна Ивановна

Бракосочетание
21.04.1879

Жена: Якушин Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1884

Дочь: (Якушина) Вера Ермиловна

Мать ребёнка: Якушин Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1888

Сын: Якушин Иван Ермилович

Мать ребёнка: Якушин Анна Ивановна

Смерть
До 1906

Мы используем куки для улучшения работы сайта.