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Романова (Якушина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1909

Дата смерти

22.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1909

Отец: Якушин Иван Ермилович

Мать: Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Иван

Отец ребёнка: Романов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Виктор

Отец ребёнка: Романов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Анатолий

Отец ребёнка: Романов Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
24.02.1928

Сын: Романов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Романов Алексей Павлович

Смерть
22.06.1985

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