Романова (Якушина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1909
Дата смерти22.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Иван
Отец ребёнка: Романов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Виктор
Отец ребёнка: Романов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Анатолий
Отец ребёнка: Романов Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1928
Сын: Романов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Романов Алексей Павлович
Смерть
22.06.1985