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Чугунова (Якушина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1915

Дата смерти

09.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915

Отец: Якушин Иван Ермилович

Мать: Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Чугунов Сергей Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Сергей Захарович

Рождение ребёнка
31.08.1936

Дочь: Сорокина (Чугунова) Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Чугунов Сергей Захарович

Рождение ребёнка
23.09.1940

Дочь: Потрехалкина (Чугунова) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Чугунов Сергей Захарович

Смерть
09.08.1976

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