Чугунова (Якушина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1915
Дата смерти09.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чугунов Сергей Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1936
Дочь: Сорокина (Чугунова) Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Чугунов Сергей Захарович
Рождение ребёнка
23.09.1940
Дочь: Потрехалкина (Чугунова) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Чугунов Сергей Захарович
Смерть
09.08.1976