Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Васин Алексей Григорьевич

Мать: Васина Вера Иванова

Бракосочетание
09.04.1906

Муж: Якушин Иван Ермилович

Городище, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1909

Дочь: Романова Татьяна

Отец ребёнка: Якушин Иван Ермилович

Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Якушин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Якушин Иван Ермилович

Рождение ребёнка
07.01.1915

Дочь: Чугунова Анна

Отец ребёнка: Якушин Иван Ермилович

Упоминание
Неизвестно
Муж погиб на Первой Мировой войне. Овдовев в 32 года, она была вынуждена отдать младшую дочь на воспитание родственникам мужа (Евдокии Ермил
Смерть
?.10.1941
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