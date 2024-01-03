Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти?.10.1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Васин Алексей Григорьевич
Мать: Васина Вера Иванова
Бракосочетание
09.04.1906
Городище, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1909
Дочь: Романова Татьяна
Отец ребёнка: Якушин Иван Ермилович
Рождение ребёнка
24.10.1910
Отец ребёнка: Якушин Иван Ермилович
Рождение ребёнка
07.01.1915
Дочь: Чугунова Анна
Отец ребёнка: Якушин Иван Ермилович
Упоминание
Неизвестно
Муж погиб на Первой Мировой войне. Овдовев в 32 года, она была вынуждена отдать младшую дочь на воспитание родственникам мужа (Евдокии Ермил
Смерть
?.10.1941