Клеперов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1892
Дата смерти1969
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1892
Бракосочетание
30.01.1911
Жена: Прасковья Яковлевна
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.01.1916
Сын: Клеперов Евгений Филиппович
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
03.04.1918
Сын: Клеперов Виктор Филиппович
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Клеперов Анатолий Филиппович
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
13.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Упоминание
Неизвестно
Был старшим ребёнком в семье. У него был большой дом в с. Бушмино (Тарусский р-н Калужской области). В 40-е годы был куплен дом в с. Рязаново (Под
Смерть
1969