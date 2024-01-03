Клеперов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлеперов Филипп

Клеперов Филипп

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1892

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1892

Отец: Клеперов Иван Алексеевич

Мать: Клеперова Мавра Софроновна

Бракосочетание
30.01.1911

Жена: Прасковья Яковлевна

Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
12.01.1916

Сын: Клеперов Евгений Филиппович

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
03.04.1918

Сын: Клеперов Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Клеперов Анатолий Филиппович

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
13.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Упоминание
Неизвестно
Был старшим ребёнком в семье. У него был большой дом в с. Бушмино (Тарусский р-н Калужской области). В 40-е годы был куплен дом в с. Рязаново (Под
Смерть
1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close