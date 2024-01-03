Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолхонская (Алексахина) Екатерина Карпова

Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.11.1872

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1872

Отец: Карп Ипатов

Мать: Прасковья Иванова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
05.11.1890

Муж: Волхонский (Алексахин) Яков Егоров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.10.1893

Дочь: (Волхонская) Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Яков Егоров

Рождение ребёнка
23.05.1906

Сын: Волхонский Семён

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Яков Егоров

Смерть
1913

Мы используем куки для улучшения работы сайта.