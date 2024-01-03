Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова
Место рождения
Дата рождения15.11.1872
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1872
Отец: Карп Ипатов
Мать: Прасковья Иванова
Бракосочетание
05.11.1890
Рождение ребёнка
19.10.1893
Дочь: (Волхонская) Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Яков Егоров
Рождение ребёнка
23.05.1906
Сын: Волхонский Семён
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Яков Егоров
Смерть
1913