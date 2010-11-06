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Клеперов Виктор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1918

Дата смерти

06.11.2010

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1918

Отец: Клеперов Филипп

Мать: (Волхонская) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
06.11.2010

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