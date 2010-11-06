Клеперов Виктор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1918
Дата смерти06.11.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1918
Отец: Клеперов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
06.11.2010