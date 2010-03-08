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(Клеперова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1926

Дата смерти

08.03.2010

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1926

Отец: Клеперов Филипп

Мать: (Волхонская) Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каманин Альберт Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каманин Альберт Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1955

Сын: Каманин Михаил

Отец ребёнка: Каманин Альберт Иванович

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каманин Альберт Иванович

Смерть
08.03.2010

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