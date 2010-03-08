(Клеперова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1926
Дата смерти08.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1926
Отец: Клеперов Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каманин Альберт Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1955
Сын: Каманин Михаил
Отец ребёнка: Каманин Альберт Иванович
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каманин Альберт Иванович
Смерть
08.03.2010