Каманин Альберт Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1925
Дата смерти02.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Клеперова) Зоя
Рождение ребёнка
22.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Клеперова) Зоя
Рождение ребёнка
21.11.1955
Сын: Каманин Михаил
Мать ребёнка: (Клеперова) Зоя
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Клеперова) Зоя
Смерть
02.05.1996