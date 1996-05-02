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Каманин Альберт Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1925

Дата смерти

02.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Клеперова) Зоя

Рождение ребёнка
22.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Клеперова) Зоя

Рождение ребёнка
21.11.1955

Сын: Каманин Михаил

Мать ребёнка: (Клеперова) Зоя

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Клеперова) Зоя

Смерть
02.05.1996

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