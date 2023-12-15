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Сакович Карп Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1844 и 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1846

Отец: Сакович Никита Иванович

Мать: Сакович (Стреж) Доминика Венедиктовна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: (Сакович) Лена Карповна

Мать ребёнка: Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна

Рождение ребёнка
07.09.1868

Сын: Сакович Лука Карпович

Мать ребёнка: Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна

Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872

Дочь: Каркотская (Сакович) Марья Карповна

Мать ребёнка: Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Сакович Степан Карпович

Мать ребёнка: Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна

Речки, Вилейский район, Минская область

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