Сакович Карп Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1844 и 1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1846
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: (Сакович) Лена Карповна
Мать ребёнка: Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна
Рождение ребёнка
07.09.1868
Мать ребёнка: Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872
Дочь: Каркотская (Сакович) Марья Карповна
Мать ребёнка: Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна
Речки, Вилейский район, Минская область