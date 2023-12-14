Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Осипов Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Лена Карповна

Отец ребёнка: Сакович Карп Никитич

Рождение ребёнка
07.09.1868

Сын: Сакович Лука Карпович

Отец ребёнка: Сакович Карп Никитич

Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872

Дочь: Каркотская Марья Карповна

Отец ребёнка: Сакович Карп Никитич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Сакович Степан Карпович

Отец ребёнка: Сакович Карп Никитич

Речки, Вилейский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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