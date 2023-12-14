Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Осипов Емельян
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Лена Карповна
Отец ребёнка: Сакович Карп Никитич
Рождение ребёнка
07.09.1868
Отец ребёнка: Сакович Карп Никитич
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872
Дочь: Каркотская Марья Карповна
Отец ребёнка: Сакович Карп Никитич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Сакович Карп Никитич
Речки, Вилейский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно