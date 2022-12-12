деревня Речки, деревня Речки, Вилейский район, Минская область (на 2021) — Familio

Речки

Вилейский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Вилейский уезд, Рабуньская волость
94. Речки, местечко бывшее государственное, при реке Зуще, дворов 26, жителей 234, церковь православная, синильня, школа, ветряная мельница, 2 питейных дома

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Вилейский район, Куренецкий сельсовет
д Речки108

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Вилейский район, Кривосельский сельсовет
д. Речки76
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