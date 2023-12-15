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Сакович Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Сакович Иван Николаевич

Мать: Сакович (Пильник) Агафия Лаврентиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1842

Сын: Сакович Григорий Никитич

Мать ребёнка: Сакович (Стреж) Доминика Венедиктовна

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1846

Сын: Сакович Карп Никитич

Мать ребёнка: Сакович (Стреж) Доминика Венедиктовна

Рождение ребёнка
22.06.1858

Сын: Сакович Иван Никитич

Мать ребёнка: Сакович (Стреж) Доминика Венедиктовна

Речки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Сакович Осип Никитич

Мать ребёнка: Сакович (Стреж) Доминика Венедиктовна

Смерть
Неизвестно

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