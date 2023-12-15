Сакович Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1842
Мать ребёнка: Сакович (Стреж) Доминика Венедиктовна
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1846
Сын: Сакович Карп Никитич
Мать ребёнка: Сакович (Стреж) Доминика Венедиктовна
Рождение ребёнка
22.06.1858
Сын: Сакович Иван Никитич
Мать ребёнка: Сакович (Стреж) Доминика Венедиктовна
Речки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Сакович Осип Никитич
Мать ребёнка: Сакович (Стреж) Доминика Венедиктовна
Смерть
Неизвестно