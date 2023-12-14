Сакович (Венедиктова) Доминика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович (Венедиктова) Доминика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1838 и 1842

Сын: Сакович Григорий Никитич

Отец ребёнка: Сакович Никита Иванович

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1846

Сын: Сакович Карп Никитич

Отец ребёнка: Сакович Никита Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1858

Сын: Сакович Иван Никитич

Отец ребёнка: Сакович Никита Иванович

Речки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Сакович Осип Никитич

Отец ребёнка: Сакович Никита Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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