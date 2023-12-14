Сакович (Венедиктова) Доминика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1842
Отец ребёнка: Сакович Никита Иванович
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1846
Сын: Сакович Карп Никитич
Отец ребёнка: Сакович Никита Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1858
Сын: Сакович Иван Никитич
Отец ребёнка: Сакович Никита Иванович
Речки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Сакович Осип Никитич
Отец ребёнка: Сакович Никита Иванович
Работа или профессия
Неизвестно