Сакович Григорий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1838 и 1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1842
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 11.10.1862
Сын: Сакович Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Сакович Мария Данииловна
Рождение ребёнка
Около 24.06.1866
Мать ребёнка: Сакович Мария Данииловна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Брудина (Сакович) Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Сакович Мария Данииловна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Сакович Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Сакович Мария Данииловна