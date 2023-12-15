Сакович Григорий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСакович Григорий Никитич

Сакович Григорий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1838 и 1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1842

Отец: Сакович Никита Иванович

Мать: Сакович (Стреж) Доминика Венедиктовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 11.10.1862

Сын: Сакович Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Сакович Мария Данииловна

Рождение ребёнка
Около 24.06.1866

Сын: Сакович Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Сакович Мария Данииловна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Брудина (Сакович) Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Сакович Мария Данииловна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Сакович Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Сакович Мария Данииловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.