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Сакович Мария Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Даниил

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 11.10.1862

Сын: Сакович Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Сакович Григорий Никитич

Рождение ребёнка
Около 24.06.1866

Сын: Сакович Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сакович Григорий Никитич

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Брудина (Сакович) Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Сакович Григорий Никитич

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Сакович Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Сакович Григорий Никитич

Смерть
Неизвестно

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