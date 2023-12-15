Сакович Мария Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Даниил
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 11.10.1862
Сын: Сакович Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Сакович Григорий Никитич
Рождение ребёнка
Около 24.06.1866
Отец ребёнка: Сакович Григорий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Брудина (Сакович) Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Сакович Григорий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Сакович Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Сакович Григорий Никитич
Смерть
Неизвестно