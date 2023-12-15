Сакович Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 24.06.1866
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.06.1866
Отец: Сакович Григорий Никитич
Мать: Сакович Мария Данииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сакович) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Димитрович (Сакович) Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1902
Мать ребёнка: не указана
Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1910
Мать ребёнка: не указана