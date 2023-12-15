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Сакович Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 24.06.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.06.1866

Отец: Сакович Григорий Никитич

Мать: Сакович Мария Данииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сакович) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Димитрович (Сакович) Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1902

Сын: Сакович Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Сакович Зиновий Иванович

Мать ребёнка: не указана

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