Сакович Зиновий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович Зиновий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

28.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: Сакович Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1941

Сын: Сакович Анатолий Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1950

Сын: Сакович Николай Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.06.1984
Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

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