Сакович Зиновий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1910
Дата смерти28.06.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Отец: Сакович Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1941
Сын: Сакович Анатолий Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1950
Сын: Сакович Николай Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.06.1984
Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край