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Сакович Павел Иванович

Место рождения

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

23.12.1902

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1902

Отец: Сакович Иван Григорьевич

Мать: не указана

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.08.1930

Сын: Сакович Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Сакович Васса Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
13.05.1937

Сын: Сакович Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Сакович Васса Николаевна

Рождение ребёнка
14.09.1939

Сын: Сакович Виктор Павлович

Мать ребёнка: Сакович Васса Николаевна

Смерть
Около 1942
Похороны
Неизвестно
раскопали, похоронили в братскую могилу
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