Сакович Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения23.12.1902
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1902
Отец: Сакович Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1930
Сын: Сакович Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Сакович Васса Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
13.05.1937
Сын: Сакович Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Сакович Васса Николаевна
Рождение ребёнка
14.09.1939
Мать ребёнка: Сакович Васса Николаевна
Смерть
Около 1942
Похороны
Неизвестно
раскопали, похоронили в братскую могилу