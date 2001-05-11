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Сакович Анатолий Павлович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

13.08.1930

Дата смерти

11.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1930

Отец: Сакович Павел Иванович

Мать: Сакович (Пивоварова) Васса Николаевна

Рождение ребёнка
06.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сакович (Липовцева) Элеонора Васильевна

Рождение ребёнка
14.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сакович (Липовцева) Элеонора Васильевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
11.05.2001
Похороны
Неизвестно
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край

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