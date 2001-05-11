Сакович Анатолий Павлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.08.1930
Дата смерти11.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1930
Рождение ребёнка
06.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сакович (Липовцева) Элеонора Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сакович (Липовцева) Элеонора Васильевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
11.05.2001
Похороны
Неизвестно
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край