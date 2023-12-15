Димитрович (Сакович) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДимитрович (Сакович) Ефросинья Ивановна

Димитрович (Сакович) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сакович Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Димитрович Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Димитрович Николай

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Димитрович Василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.