Димитрович (Сакович) Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сакович Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Димитрович Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Димитрович Николай
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Димитрович Василий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности