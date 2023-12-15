Сакович Филипп Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 11.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.10.1862
Отец: Сакович Григорий Никитич
Мать: Сакович Мария Данииловна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Сакович Степан Филиппович
Мать ребёнка: Сакович (Метелкина) Терезия Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Сакович) Лидия Филипповна
Мать ребёнка: Сакович (Метелкина) Терезия Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Сакович (Метелкина) Терезия Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Петухова (Сакович) Кристина Филипповна
Мать ребёнка: Сакович (Метелкина) Терезия Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Давидович (Сакович) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Сакович (Метелкина) Терезия Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Сакович (Метелкина) Терезия Семёновна
Смерть
Неизвестно