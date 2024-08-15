Сакович (Пильник) Агафия Лаврентиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Пильник Лаврентий Тимофеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Котловцы, Вилейский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сакович Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Сакович) Кристина Ивановна
Отец ребёнка: Сакович Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Сакович Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Сакович) Марфа (Марцелия) Ивановна
Отец ребёнка: Сакович Иван Николаевич