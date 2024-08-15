Сакович (Пильник) Агафия Лаврентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович (Пильник) Агафия Лаврентиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Пильник Лаврентий Тимофеевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Котловцы, Вилейский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сакович Сымон Иванович

Отец ребёнка: Сакович Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Сакович) Кристина Ивановна

Отец ребёнка: Сакович Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Сакович Никита Иванович

Отец ребёнка: Сакович Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Сакович) Марфа (Марцелия) Ивановна

Отец ребёнка: Сакович Иван Николаевич

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