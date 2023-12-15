Каркотская (Сакович) Марья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каркотская (Сакович) Марья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1871 и 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1872

Отец: Сакович Карп Никитич

Мать: Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1897

Дочь: (Каркотская) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Каркотский Михаил

Рождение ребёнка
28.07.1902

Сын: Каркотский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Каркотский Михаил

Смерть
Неизвестно

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