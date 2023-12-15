Каркотская (Сакович) Марья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1871 и 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1872
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1897
Дочь: (Каркотская) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Каркотский Михаил
Рождение ребёнка
28.07.1902
Сын: Каркотский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Каркотский Михаил
Смерть
Неизвестно