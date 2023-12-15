Сакович Лука Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1868
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1893
Сын: Сакович Пётр Лукич
Мать ребёнка: Сакович Наталья
Рождение ребёнка
23.12.1898
Дочь: (Сакович) Анастасия (Елена) Лукинична
Мать ребёнка: Сакович Наталья
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Димитрович (Сакович) Мария Лукинична
Мать ребёнка: Сакович Наталья
Рождение ребёнка
20.04.1903
Дочь: (Сакович) Ирина Лукинична
Мать ребёнка: Сакович Наталья
Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно