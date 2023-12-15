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Сакович Лука Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1868

Отец: Сакович Карп Никитич

Мать: Сакович (Осипова) Ефросинья Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1893

Сын: Сакович Пётр Лукич

Мать ребёнка: Сакович Наталья

Рождение ребёнка
23.12.1898

Дочь: (Сакович) Анастасия (Елена) Лукинична

Мать ребёнка: Сакович Наталья

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Димитрович (Сакович) Мария Лукинична

Мать ребёнка: Сакович Наталья

Рождение ребёнка
20.04.1903

Дочь: (Сакович) Ирина Лукинична

Мать ребёнка: Сакович Наталья

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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