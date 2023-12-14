Сакович Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1893
Сын: Сакович Пётр Лукич
Отец ребёнка: Сакович Лука Карпович
Рождение ребёнка
23.12.1898
Дочь: (Сакович) Анастасия (Елена) Лукинична
Отец ребёнка: Сакович Лука Карпович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Димитрович (Сакович) Мария Лукинична
Отец ребёнка: Сакович Лука Карпович
Рождение ребёнка
20.04.1903
Дочь: (Сакович) Ирина Лукинична
Отец ребёнка: Сакович Лука Карпович
Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край