Сакович Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСакович Наталья

Сакович Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1893

Сын: Сакович Пётр Лукич

Отец ребёнка: Сакович Лука Карпович

Рождение ребёнка
23.12.1898

Дочь: (Сакович) Анастасия (Елена) Лукинична

Отец ребёнка: Сакович Лука Карпович

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Димитрович (Сакович) Мария Лукинична

Отец ребёнка: Сакович Лука Карпович

Рождение ребёнка
20.04.1903

Дочь: (Сакович) Ирина Лукинична

Отец ребёнка: Сакович Лука Карпович

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.