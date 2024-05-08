Курицын Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Курицына Домна
д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Курицына Домна
д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Курицына Домна
д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1865
Сын: Курицын Андрей
Мать ребёнка: Курицына Домна
д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1870
Сын: Курицын Василий
Мать ребёнка: Курицына Домна
д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.
Мать ребёнка: Курицына Елизавета Спиридоновна
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.
Сын: Курицын Александр Егорович
Мать ребёнка: Курицына Елизавета Спиридоновна
Запись о рождении в Метрической книге церквей сел Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11 Д.687. Восприемники: сводный брат Андрей Егорович Курицын и Анна Павловна (из д. Холычево).
Рождение ребёнка
24.09.1890 ст.
Мать ребёнка: Курицына Елизавета Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно