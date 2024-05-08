Курицын Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курицын Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Герасим

Мать: Мавра

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Курицына Домна

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Курицына Домна

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Курицына Домна

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Курицын Андрей

Мать ребёнка: Курицына Домна

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Курицын Василий

Мать ребёнка: Курицына Домна

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.

Сын: Курицын Николай Егорович

Мать ребёнка: Курицына Елизавета Спиридоновна

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.

Сын: Курицын Александр Егорович

Мать ребёнка: Курицына Елизавета Спиридоновна

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Запись о рождении в Метрической книге церквей сел Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11 Д.687. Восприемники: сводный брат Андрей Егорович Курицын и Анна Павловна (из д. Холычево).
Рождение ребёнка
24.09.1890 ст.

Сын: Курицын Сергей Егорович

Мать ребёнка: Курицына Елизавета Спиридоновна

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курицына Елизавета Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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